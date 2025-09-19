Вертолет Трампа экстренно сел в Лондоне из-за неисправности

Вертолет, на борту которого находились президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лутон в Лондоне. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет Independent.





Инцидент произошел во время возвращения американского лидера из загородной резиденции британского премьер-министра Кира Стармера. Как уточняется, на вертолете возникла незначительная неисправность гидравлической системы. Экипаж принял решение о незапланированной посадке в аэропорту Лутон.





После посадки Дональд и Мелания Трамп пересели в запасной вертолет, на котором благополучно долетели до первоначального пункта назначения — аэропорта Станстед.