«112»: В Амурской области поезд сошел с рельсов и столкнулся с бульдозером, два человека погибли

В Амурской области два человека погибли, еще 12 пострадали при сходе поезда с рельсов и столкновении с бульдозером, пишет «112».





Telegram-канал уточняет, что трагедия случилась на перегоне «Беленькая — Путевой Пост 139 км» в Тындинском районе. С путей сошли два вагона-платформы и укладочный кран, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.





Предварительно, двое из 12 пострадавших находятся в реанимации.





Правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Проводится проверка.