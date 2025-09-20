«112»: В Амурской области поезд сошел с рельсов и столкнулся с бульдозером, два человека погибли

Новости
В Амурской области два человека погибли, еще 12 пострадали при сходе поезда с рельсов и столкновении с бульдозером, пишет «112». 


Telegram-канал уточняет, что трагедия случилась на перегоне «Беленькая — Путевой Пост 139 км» в Тындинском районе. С путей сошли два вагона-платформы и укладочный кран, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.


Предварительно, двое из 12 пострадавших находятся в реанимации.


Правоохранители завели уголовное дело  по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Проводится проверка.

