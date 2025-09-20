Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейскую» модель урегулирования конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта с Россией невозможен. По его словам, гарантии безопасности Киеву должны быть предоставлены до завершения боевых действий, пишет УНИАН.





По его словам, прекращения огня достаточно для того, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности. Киев не может «тратить время и ждать», когда будет четкий документ о завершении конфликта, указал политик.





«Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет», — сказал он.





Ранее Зеленский заявил, что в Киев рассчитывает на завершение конфликта в 2026 году, но если этого не произойдет, ему понадобится 120 миллиардов долларов.