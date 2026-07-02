В Нью-Йорке арестовали российских руферов за восхождение на Эмпайр-стейт-билдинг

В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали российских руферов Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова) при попытке подъема на антенну небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Как сообщает телеканал CBS, экстремалов в черной одежде и масках заметили на верхней части здания на высоте около 443 метров, где они закрепили баннер с пацифистской цитатой.





Проведя на высоте около получаса, руферы спустились на смотровую платформу, где Биркус сделал Николау предложение руки и сердца, после чего на них надели наручники.





По данным газеты The New York Post, пара проникла в закрытую для посетителей зону, преодолев сетчатое ограждение между 102-м и 103-м этажами, при этом угрозы для безопасности гостей и арендаторов здания не возникло.





Задержанным россиянам предъявили официальные обвинения по восьми пунктам, среди которых незаконное проникновение в здание, умышленное повреждение имущества, нарушение общественного порядка, безрассудное создание угрозы безопасности и владение инструментами для взлома. Также им инкриминируют пребывание на чужой территории без разрешения владельца и преступное вмешательство в работу коммуникационных систем.





Ранее, в 2024 году, Ангелина Николау и Иван Биркус стали главными героями документального фильма «Скайуокеры: История любви», в котором в том числе демонстрировалось их восхождение на шпиль второго по высоте здания в мире — Merdeka 118 в Куала-Лумпуре (678,9 метра, включая шпиль).