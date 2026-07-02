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В Нью-Йорке арестовали российских руферов за восхождение на Эмпайр-стейт-билдинг
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В Нью-Йорке арестовали российских руферов за восхождение на Эмпайр-стейт-билдинг

Иван Биркус сделал предложение Ангелине Николау на высоте 443 метров, после чего паре предъявили восемь обвинений

Денис Герасимов
Иван Биркус сделал предложение Ангелине Николау на высоте 443 метров, после чего паре предъявили восемь обвинений

В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали российских руферов Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова) при попытке подъема на антенну небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Как сообщает телеканал CBS, экстремалов в черной одежде и масках заметили на верхней части здания на высоте около 443 метров, где они закрепили баннер с пацифистской цитатой.


Проведя на высоте около получаса, руферы спустились на смотровую платформу, где Биркус сделал Николау предложение руки и сердца, после чего на них надели наручники. 


По данным газеты The New York Post, пара проникла в закрытую для посетителей зону, преодолев сетчатое ограждение между 102-м и 103-м этажами, при этом угрозы для безопасности гостей и арендаторов здания не возникло.


Задержанным россиянам предъявили официальные обвинения по восьми пунктам, среди которых незаконное проникновение в здание, умышленное повреждение имущества, нарушение общественного порядка, безрассудное создание угрозы безопасности и владение инструментами для взлома. Также им инкриминируют пребывание на чужой территории без разрешения владельца и преступное вмешательство в работу коммуникационных систем. 


Ранее, в 2024 году, Ангелина Николау и Иван Биркус стали главными героями документального фильма «Скайуокеры: История любви», в котором в том числе демонстрировалось их восхождение на шпиль второго по высоте здания в мире — Merdeka 118 в Куала-Лумпуре (678,9 метра, включая шпиль).

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#россияне #здание #арест #нью-йорк