В Запорожской области в результате атаки БПЛА погибли два энергетика

Два сотрудника «Запорожьеэнерго» (филиал АО «Юго-Западная ЭСК») погибли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.





По его данным, инцидент произошел во время выполнения ремонтно-восстановительных работ. От полученных ранений на месте скончались начальник Токмакского района электрических сетей и слесарь предприятия.





С начала специальной военной операции жертвами атак на территории региона стали 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 получили ранения, привел статистику Балицкий.





Ранее стало известно об отражении массированной атаки беспилотников в Нижегородской области, где средства ПВО уничтожили 30 аппаратов. Погиб один мирный житель, четверо пострадали, также были повреждены жилые дома и предприятие.