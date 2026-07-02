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В Запорожской области в результате атаки БПЛА погибли два энергетика
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В Запорожской области в результате атаки БПЛА погибли два энергетика

Сотрудники предприятия попали под удар беспилотников во время проведения ремонтных работ

Daily Storm

Два сотрудника «Запорожьеэнерго» (филиал АО «Юго-Западная ЭСК») погибли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. 


По его данным, инцидент произошел во время выполнения ремонтно-восстановительных работ. От полученных ранений на месте скончались начальник Токмакского района электрических сетей и слесарь предприятия. 


С начала специальной военной операции жертвами атак на территории региона стали 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 получили ранения, привел статистику Балицкий.  


Ранее стало известно об отражении массированной атаки беспилотников в Нижегородской области, где средства ПВО уничтожили 30 аппаратов. Погиб один мирный житель, четверо пострадали, также были повреждены жилые дома и предприятие.

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#энергетики #евгений балицкий #запорожская область