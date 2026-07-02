ФСБ задержала в Крыму двух агентов, собиравших данные о движении поездов по Крымскому мосту

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали на территории Республики Крым двух граждан РФ 1968 и 1986 годов рождения, сотрудничавших с украинскими спецслужбами. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, задержанные причастны к деятельности, направленной на нанесение ущерба обороноспособности и экономической безопасности страны.





УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило в отношении фигурантов уголовные дела по статьям о государственной измене (статья 275 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1 УК РФ). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.





Следствием установлено, что фигуранты собирали и передавали своему куратору через Telegram сведения о дислокации объектов Вооруженных сил РФ на полуострове, объектах критически важной инфраструктуры, а также о графиках передвижения железнодорожных составов по Крымскому мосту.





Кроме того, задержанные извлекли из тайника компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограммов. Данные компоненты были обнаружены и изъяты в ходе обысков.





В спецслужбе отметили, что подозреваемые активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.