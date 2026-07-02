В России активизировались мошенники, которые создают фиктивные интернет-ресурсы с данными о наличии топлива на автозаправочных станциях. Как сообщили в Министерстве энергетики, с конца июня 2026 года в сети появилось множество сайтов и интерактивных карт, которые позиционируются как сервисы с «проверенной информацией от самих водителей».





На деле эти площадки используются злоумышленниками исключительно для незаконного сбора персональных сведений, указали в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на топливном рынке находится под постоянным контролем, а меры по его стабилизации принимаются ежедневно.





Ранее агентство Reuters сообщало о начале поставок бензина в Россию из Индии. По информации журналистов, в страну уже отправлено не менее 60 тысяч тонн топлива, а в пути находятся еще два танкера. В Кремле эти сообщения пока не комментировали.