Посольство России в Швеции атаковали беспилотники

В ночь на 2 июля российское дипломатическое представительство в Швеции подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. По их данным, инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени.





По информации внешнеполитического ведомства, в инциденте были задействованы два беспилотника. Один из квадрокоптеров сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской.





Второй дрон, на котором была закреплена имитация самодельного взрывного устройства. Он упал в непосредственной близости от здания российского посольства.





В министерстве отметили, что падение второго аппарата на территорию представительства, по всей видимости, не было случайным. Вся ответственность за продолжение атак на дипмиссию РФ в Швеции и их последствия ложатся на шведскую сторону, сообщили в посольстве. По мнению дипломатов, таким образом злоумышленники пытались запугать сотрудников посольства.