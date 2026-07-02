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Посольство России в Швеции атаковали беспилотники
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Посольство России в Швеции атаковали беспилотники

Один из дронов сбросил контейнер с краской, второй — нес имитацию взрывного устройства

Daily Storm

В ночь на 2 июля российское дипломатическое представительство в Швеции подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. По их данным, инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени.


По информации внешнеполитического ведомства, в инциденте были задействованы два беспилотника. Один из квадрокоптеров сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской. 


Второй дрон, на котором была закреплена имитация самодельного взрывного устройства. Он упал в непосредственной близости от здания российского посольства. 


В министерстве отметили, что падение второго аппарата на территорию представительства, по всей видимости, не было случайным. Вся ответственность за продолжение атак на дипмиссию РФ в Швеции и их последствия ложатся на шведскую сторону, сообщили в посольстве. По мнению дипломатов, таким образом злоумышленники пытались запугать сотрудников посольства.

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#атака беспилотников #швеция #мид рф