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В Туве на берегу Енисея пропали две 13-летние девочки
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В Туве на берегу Енисея пропали две 13-летние девочки

Спасатели обнаружили мобильные телефоны школьниц, поисковая операция на реке продолжается

Денис Герасимов

В Кызыле правоохранительные органы и экстренные службы ведут поиски двух 13-летних подруг, которые вечером 1 июля ушли на прогулку к берегу реки Енисей и не вернулись домой.


По информации правоохранительных органов, ранее школьницы никогда не покидали дом без предупреждения родителей. К настоящему моменту спасатели в ходе поисковых мероприятий обнаружили на берегу мобильные телефоны пропавших подростков.


В связи с установившейся в регионе жаркой погодой специалисты не исключают версию, согласно которой девочки могли отправиться купаться. Сейчас сотрудники экстренных служб проводят детальное обследование акватории Енисея вниз по течению от места обнаружения личных вещей. Поисковая операция находится на контроле профильных ведомств.

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