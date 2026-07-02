Минобороны России заявило о массированном ударе по военным и энергообъектам в Киеве и регионах Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины, отчитались в Минобороны РФ.





По сообщению ведомства, целями атаки стали предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.





Как подчеркнули в Минобороны, данные действия являются ответом на атаки украинской стороны на объекты гражданской инфраструктуры в России.





В Министерстве обороны РФ особо отметили, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними обеспечивающей инфраструктуре.





Ранее, 1 июля, российские военные также поразили цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун», объекты транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр.