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Минобороны России заявило о массированном ударе по военным и энергообъектам в Киеве и регионах Украины
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Минобороны России заявило о массированном ударе по военным и энергообъектам в Киеве и регионах Украины

Высокоточным оружием и БПЛА поражены предприятия ОПК, ТЭК и инфраструктура пяти военных аэродромов

Daily Storm

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины, отчитались в Минобороны РФ. 


По сообщению ведомства, целями атаки стали предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. 


Как подчеркнули в Минобороны, данные действия являются ответом на атаки украинской стороны на объекты гражданской инфраструктуры в России.


В Министерстве обороны РФ особо отметили, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними обеспечивающей инфраструктуре. 


Ранее, 1 июля, российские военные также поразили цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун», объекты транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр.

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#спецоперация #аэродром #украина #минобороны рф