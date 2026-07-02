В Нижегородской области в результате атаки БПЛА погиб человек, четверо ранены

В течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Нижегородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин, силами ПВО было уничтожено 30 вражеских БПЛА.





Падение обломков сбитых аппаратов привело к возникновению повреждений на одном промышленном предприятии, а также в нескольких жилых домах.





В результате инцидента погиб один мирный житель. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал предоставить его родным всю необходимую помощь со стороны властей.





По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Им оказывается оперативная медицинская помощь, одного из пострадавших госпитализировали в местное лечебное учреждение.





Специалисты экстренных и оперативных служб продолжают работу на местах падения обломков, в регионе сохраняется режим работы сил ПВО.