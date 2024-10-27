В Перми умер знаменитый худеющий кот Крошик

«Сегодня ночью Крошика не стало. Эта новость отзывается звенящей пустотой в самом сердце. Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки», — сообщили в приюте.





Уточняется, что даже реанимационные действия врачей не смогли помочь животному.





Ранее волонтеры в подвале пермской больницы обнаружили кота, страдающего лишним весом. Для него разработали специальную диету и план похудения.





Крошик сбросил вес до 14,2 кг. После этого на УЗИ врачи смогли рассмотреть внутренние органы животного, которые, как оказалось, были сильно повреждены.