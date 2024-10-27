Новости
Новости 18+
St
В Перми умер знаменитый худеющий кот Крошик
18+
Он резко начал задыхаться undefined
Новости

В Перми умер знаменитый худеющий кот Крошик

Он резко начал задыхаться

В Перми умер кот по кличке Крошик. Он стал знаменитым из-за своего аномального веса в 17 килограмм. Питомцу накануне резко стало плохо, он начал задыхаться.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Сегодня ночью Крошика не стало. Эта новость отзывается звенящей пустотой в самом сердце. Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки», — сообщили в приюте. 


Уточняется, что даже реанимационные действия врачей не смогли помочь животному. 


Ранее волонтеры в подвале пермской больницы обнаружили кота, страдающего лишним весом. Для него разработали специальную диету и план похудения. 


Крошик сбросил вес до 14,2 кг. После этого на УЗИ врачи смогли рассмотреть внутренние органы животного, которые, как оказалось, были сильно повреждены. 

#домашние животные #кот #питомцы #ожирение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...