Богомаз: Военные не допустили проникновения «вооруженной группы лиц» в Брянскую область

Пограничники и военные пресекли попытку «вооруженной группы лиц» пересечь границу в Брянской области. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — сказал он.
О других деталях глава региона не сообщил.
21 августа Богомаз информировал, что украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Прорваться помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне было «нанесено огневое поражение».