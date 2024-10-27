Богомаз: Военные не допустили проникновения «вооруженной группы лиц» в Брянскую область

Пограничники и военные пресекли попытку «вооруженной группы лиц» пересечь границу в Брянской области. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.





«Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — сказал он.