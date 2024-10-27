Новости
Новости 18+
St
Богомаз: Военные не допустили проникновения «вооруженной группы лиц» в Брянскую область
18+
Губернатор подчеркнул, что противнику нанесено огневое поражение undefined
Новости

Богомаз: Военные не допустили проникновения «вооруженной группы лиц» в Брянскую область

Губернатор подчеркнул, что противнику нанесено огневое поражение

Пограничники и военные пресекли попытку «вооруженной группы лиц» пересечь границу в Брянской области. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.


«Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — сказал он.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

О других деталях глава региона не сообщил. 


21 августа Богомаз информировал, что украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Прорваться помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне было «нанесено огневое поражение».

#военнослужащие #богомаз #брянская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...