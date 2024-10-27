Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье

По данным пресс-службы УФСИН по региону, в розыске оказались Олег Чекрышев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин. Всех их ранее осудили за кражи, грабежи и насилие к представителям власти и приговорили к принудительным работам.





Shot утверждает, что беглецов могло быть пятеро. Еще 26 октября они не вышли на смену в ИЦ №1 в Нерчинске. Как им удалось скрыться, неизвестно.





В тот же день шесть заключенных сбежали из колонии в Липецке. Пятерых из них задержали. Следственный комитет возбудил дело о халатности.