В Воронежской области украинские беспилотники атаковали два спиртзавода

В результате атаки начался пожар. Он был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника, отметил Гусев.





За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи, рассказал губернатор. Он добавил, что на месте инцидента уже работают энергетики. Параллельно проводится оценка ущерба.





«На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло», — написал Гусев.





Всего по данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат.





13 дронов нейтрализованы над территорией Белгородской области, шесть над Брянской, один над Воронежской и один — над территорией Курской области.