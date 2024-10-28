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В Воронежской области украинские беспилотники атаковали два спиртзавода
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По информации губернатора Гусева, пострадали два человека undefined
Новости

В Воронежской области украинские беспилотники атаковали два спиртзавода

По информации губернатора Гусева, пострадали два человека

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью два предприятия в регионе были атакованы украинскими беспилотниками. 


По его данным, на заводе в Аннинском районе ранены два работника. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное. 

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В результате атаки начался пожар. Он был потушен около двух ночи. Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника, отметил Гусев. 


За пределами предприятия огонь затронул два гаража с автотранспортом. Повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи, рассказал губернатор. Он добавил, что на месте инцидента уже работают энергетики. Параллельно проводится оценка ущерба.


«На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения при падении БПЛА получила крыша одной хозяйственной постройки и емкость. Возгорания не произошло», — написал Гусев. 


Всего по данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат.


13 дронов нейтрализованы над территорией Белгородской области, шесть над Брянской, один над Воронежской и один — над территорией Курской области.

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