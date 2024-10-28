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Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста
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В августе главе СК исполнился 71 год undefined
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Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

В августе главе СК исполнился 71 год

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В августе ему исполнился 71 год. 

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«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

Бастрыкин был назначен на пост главы СК в январе 2011 года. До этого, с октября по декабрь 2010-го, он занимал должность исполняющего обязанности председателя Следственного комитета. 


С сентября 2007-го по октябрь 2010-го он  работал первым заместителем генерального прокурора РФ, а также  председателем Следственного комитета при прокуратуре.

#скр #владимир путин #александр бастрыкин
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