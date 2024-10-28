Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

Бастрыкин был назначен на пост главы СК в январе 2011 года. До этого, с октября по декабрь 2010-го, он занимал должность исполняющего обязанности председателя Следственного комитета.





С сентября 2007-го по октябрь 2010-го он работал первым заместителем генерального прокурора РФ, а также председателем Следственного комитета при прокуратуре.