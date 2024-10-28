В СК сообщили об аресте экс-начальника управления планирования связи Минобороны Оглоблина

По версии СК РФ, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей «за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России».





Решение об аресте принял 235-й гарнизонный военный суд. Оглоблину грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.





ТАСС уточняет, что Оглоблин в 2020-м задекларировал почти два миллиона рублей дохода и две квартиры.





Ранее Daily Storm писал, что «Телта» в 2023-м судилась с Минобороны. Руководитель фирмы, предположительно, дал взятку замглавы Генштаба в размере 36 миллионов рублей. В 2022-м ведомство требовало от «Телты» 895 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков поставки.