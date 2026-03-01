В Пермском крае нашли трех пропавших туристов, двое из них погибли

В Пермском крае найдены трое из пяти туристов, пропавших на снегоходах в районе плато Кваркуш. По данным МЧС России, двое погибли, один человек спасен с сильным переохлаждением.





«В Пермском крае в ходе поисков обнаружены трое мужчин: один с сильным переохлаждением, двое, к сожалению, погибли», — передает ТАСС.

Поисковые работы продолжаются. Спасатели одной группы транспортируют выжившего для передачи медикам, остальные продолжают искать двух пропавших.





Как уточнили в СК, тела погибших были обнаружены в районе горы Гроб в 30 километрах от деревни Золотанка. По предварительной информации, еще двое туристов ранее ушли пешком за помощью, их поиски продолжаются.





Напомним, 20 февраля в деревню Золотанка прибыла группа из пяти человек из Уфы. Они взяли пять снегоходов и отправились на плато Кваркуш, которое находится в 100 километрах от деревни. После того как люди исчезли, было возбуждено уголовное дело.