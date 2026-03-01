Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Али Хаменеи

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.





«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в обращении российского лидера.





Путин отметил, что в России аятолла Хаменеи останется в памяти как выдающийся государственный деятель, который значительно способствовал укреплению российско-иранских отношений и их развитию до уровня стратегического партнерства.





Президент выразил искренние соболезнования и поддержку семье, правительству и народу Ирана.





Напомним, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи погиб в результате совместной военной операции США и Израиля. По данным иранских агентств Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars, он был убит рано утром 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.





Подробнее о втором дне военного конфликта — в материале Daily Storm.