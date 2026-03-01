Вывески на русском, защита детей и новые правила для врачей: какие законы вступили в силу с 1 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о вступлении в силу с марта ряда законов, направленных на защиту граждан, наведение порядка в миграционной сфере и сохранение национальной идентичности. Подробнее — в материале Daily Storm.





Система «Антифрод» и подписки





Вводится государственная система «Антифрод», позволяющая эффективнее выявлять мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами для предотвращения преступлений. Сервисы онлайн-подписок теперь не вправе автоматически списывать плату, если пользователь отказался от продления. Микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Банк России о попытках заключения договоров займа без добровольного согласия клиента. Эти меры призваны уберечь людей от финансовых потерь.





Мигранты и национальная идентичность





Расширяются основания для увольнения мигрантов: работодатели смогут расторгать договоры с иностранными гражданами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Всего с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой сфере.





Для сохранения национальной идентичности информацию на вывесках, указателях и табличках теперь необходимо указывать на русском языке. Названия строящихся жилых комплексов теперь должны быть только на кириллице. Владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны предотвращать распространение фильмов и сериалов, которые могут подорвать традиционные российские духовно-нравственные ценности.





Здоровье и образование





Для защиты здоровья людей сайты, продающие табак и вейпы, будут блокироваться без судебного решения. В рекламе энергетиков запрещено обращаться к несовершеннолетним и упоминать биоактивные добавки. Также ужесточается наказание за пропаганду наркотиков. В частности, запрещено распространять литературу, а также произведение искусства, в которых есть информация о незаконных действиях с наркотическими веществами, без нанесения специальным маркировки.





Чтобы улучшить качество медицинского обслуживания, вводится запрет на электронное и дистанционное обучение по программам медицинского и фармацевтического образования. Теперь подготовка врачей будет осуществляться исключительно в учебных заведениях, где работают сертифицированные преподаватели и есть необходимая клиническая база.





Семья и дети





В социальной сфере запускается единый регистр беременных. В нем будут собираться данные о женщинах, вставших на учет до 12 недель, сведения о критических состояниях, исходах беременности и врожденных аномалиях у детей.





Также меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей: теперь за основу возьмут среднерегиональную зарплату по данным Росстата, что может увеличить учитываемую сумму.





Теперь выше должностные лица российских субъектов будут возглавлять региональные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Также в состав комиссии будут входить представители региональных минздравов.





Такси и авиация





В автомобильной отрасли вводится закон о локализации такси. Чтобы попасть в реестр, машина должна набрать определенное количество баллов локализации или быть выпущена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.





В авиаперевозках электронный посадочный талон теперь равнозначен бумажному. Пассажиры могут вернуть деньги за невозвратные билеты, если рейс задержали больше чем на 30 минут или если у них заболела семья. При опоздании на рейс в одну сторону, билет на обратный путь остается действительным.





При задержке рейса изменились правила обслуживания. В течение часа после двух часов задержки пассажирам должны предоставить бесплатную питьевую воду. Горячее питание обязаны выдать через два часа после четырех часов ожидания. Если задержка длится более восьми часов днем или шести часов ночью, пассажирам должны предоставить гостиницу.





Путешествия и туризм





Для семей с детьми на внутренних рейсах вводятся новые льготы. Ребенок, путешествующий с любым взрослым, получает гарантированную скидку 50% на билеты эконом-класса. Авиакомпании обязаны размещать детей до 12 лет рядом с родителями. Один ребенок сидит непосредственно рядом с родителем, а двое и более — в одном ряду или на соседних.





В гостиничном бизнесе туристы смогут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда. В договорах должны детально прописываться все условия бронирования и возврата. Бронировать номера через агрегаторы разрешат только отелям из единого реестра. Отель вправе отказать в заселении, но обязан полностью возместить убытки.





ЖКХ





Квитанции на оплату услуг ЖКХ теперь будут приходить не первого, а пятого числа каждого месяца. Крайний срок для оплаты переносится с десятого на пятнадцатое число. Управляющие компании не имеют права устанавливать другие сроки.





Борщевик





С 1 марта ужесточаются правила борьбы с борщевиком Сосновского. Владельцы, арендаторы участков, а также компании, отвечающие за дороги, трубопроводы и линии электропередачи, обязаны контролировать распространение опасного сорняка. Штрафы для граждан могут достигать 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей.