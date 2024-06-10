В России участникам СВО хотят вернуть водительские права, отобранные за пьяную езду

Участникам СВО, у которых отобрали права, могут временно вернуть документы. Правительство разработало проект, по которому лишенные удостоверений за пьяное вождение и другие нарушения ПДД мобилизованные и контрактники смогут пользоваться правами на период мобилизации, военного положения или в военное время.





Как сообщает газета «Коммерсантъ», поправки предложены в КоАП. Предполагается: если человек, которого на 1,5 года лишили прав за пьяное вождение, заключит годовой контракт о прохождении службы, с этого момента он сможет управлять автомобилем.





По возвращении водителю нужно будет сдать удостоверение в ГИБДД и ждать, пока не истечет назначенный судом срок. После этого он сможет сдать экзамен на знание ПДД и предъявить медицинскую справку, чтобы вернуть права.





Тем, кто получил государственную награду либо был уволен со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней или по состоянию здоровья, авторы поправок предлагают возвращать права без экзаменов и медсправки. Военнослужащие, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения» на территорию России, смогут претендовать на прекращение административного производства, материалы по которому еще не переданы в суд.