В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Мужчина на три года отправится в колонию-поселение, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Отмечается, что он признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. Известно, что государственный обвинитель просил для Неустроева четыре года колонии.
В 2023 году Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева. Мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей. Однако депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. Дело вернули в суд в феврале 2024-го.
Местные СМИ писали, что 21 апреля 2023 года на улице Волгоградской в Екатеринбурге мужчина назвал 11-летнего мальчика, у которого была шапка с буквой Z, «придурком» и «идиотом» и попросил позвать его отца. Ребенок испугался, убежал и заплакал, рассказала его мать.