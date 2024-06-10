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В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z
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Ранее Александра Неустроева оштрафовали на семь тысяч рублей, но позже вернули дело на повторное рассмотрение undefined
Новости

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Ранее Александра Неустроева оштрафовали на семь тысяч рублей, но позже вернули дело на повторное рассмотрение

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Мужчина на три года отправится в колонию-поселение, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.


Отмечается, что он признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. Известно, что государственный обвинитель просил для Неустроева четыре года колонии.

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В 2023 году Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве против Александра Неустроева. Мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей. Однако депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. Дело вернули в суд в феврале 2024-го. 


Местные СМИ писали, что 21 апреля 2023 года на улице Волгоградской в Екатеринбурге мужчина назвал 11-летнего мальчика, у которого была шапка с буквой Z, «придурком» и «идиотом» и попросил позвать его отца. Ребенок испугался, убежал и заплакал, рассказала его мать. 

Суд в Екатеринбурге прекратил уголовное дело против мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки с буквой Z

Жителя города оштрафовали на семь тысяч рублей 9 августа 2023
Dailystorm - Суд в Екатеринбурге прекратил уголовное дело против мужчины, оскорбившего ребенка из-за шапки с буквой Z
#сво #хулиганство #приговор #екатеринбург
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