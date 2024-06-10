В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Мужчина на три года отправится в колонию-поселение, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.





Отмечается, что он признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. Известно, что государственный обвинитель просил для Неустроева четыре года колонии.