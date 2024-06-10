В Ярославской области предотвратили атаку украинских беспилотников

В Ярославской области утром предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в правительстве региона.





«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона. Принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан», — заявили в правительстве.





По данным Telegram-каналов, три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.





Отмечается, что около пяти часов утра была перекрыта трасса М8 на въезде в Ярославль, из-за чего возникла пробка от Ростова.





Официальных комментариев касательно инцидента от представителей Министерства обороны РФ пока не поступало.