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В Ярославской области предотвратили атаку украинских беспилотников
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По предварительным данным, разрушений не зафиксировано undefined
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В Ярославской области предотвратили атаку украинских беспилотников

По предварительным данным, разрушений не зафиксировано

В Ярославской области утром предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в правительстве региона.


«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона. Принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан», — заявили в правительстве.


По данным Telegram-каналов, три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. 


Отмечается, что около пяти часов утра была перекрыта трасса М8 на въезде в Ярославль, из-за чего возникла пробка от Ростова. 


Официальных комментариев касательно инцидента от представителей Министерства обороны РФ пока не поступало. 

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#всу #ярославская область #беспилотник #сво #нпз
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