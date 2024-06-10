На фестивале «Москва — на волне» на набержной в парке «Музеон» устроили настоящую рыбалку

Проходил турнир в рамках фестиваля «Москва — на волне» на набережной в парке «Музеон». Участвовали и опытные рыбаки, и любители, и мамочки с детьми, которые не отставали даже во внешнем виде и от всей души поддерживали конкурсантов. Ловили рыбу в полной экипировке. Вся Крымская набережная была в удочках.





Главным призом был сертификат на 15 000 рублей, за второе место — 10 000 рублей. Самый молодой рыбак получил бонус в 5000 рублей. Но все было не ради денег! Азарт, эмоции, общение, хорошее настроение — вот за чем приходят на фестиваль «Москва — на волне».





Самое главное, что чемпионат по ловле рыбы у «Музеона» был абсолютно гуманным. После того как участники вылавливали рыбу, ее взвешивали и отправляли обратно в воду.





Также по всей столице были развернуты площадки фестиваля «Москва — на волне». Здесь продавали различную рыбную продукцию и даже морские деликатесы.





Больше фото и информации о том, как проходил фестиваль «Москва — на волне», можно найти на официальном сайте проекта. Здесь же рассказывается и о других зрелищных и массовых культурных мероприятиях «Московских сезонов».