Минобороны РФ: Над Брянской областью ночью уничтожили три украинских беспилотника

В ночь на 10 июня была пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.





Там уточнили, что «дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области».