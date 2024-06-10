Минобороны РФ: Над Брянской областью ночью уничтожили три украинских беспилотника

В ночь на 10 июня была пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что «дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области».
Глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были сбиты над Навлинским районом Брянской области. Район не граничит с Украиной и находится на востоке региона.
По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Он отметил, что оперативные и экстренные службы уже находятся на месте инцидента, а также поблагодарил военных за работу.