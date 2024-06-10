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Минобороны РФ: Над Брянской областью ночью уничтожили три украинских беспилотника
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По информации губернатора Богомаза, разрушений нет undefined
Новости

Минобороны РФ: Над Брянской областью ночью уничтожили три украинских беспилотника

По информации губернатора Богомаза, разрушений нет

В ночь на 10 июня была пресечена попытка Киева атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны. 


Там уточнили, что «дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области».

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Глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были сбиты над Навлинским районом Брянской области. Район не граничит с Украиной и находится на востоке региона. 


По словам губернатора, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Он отметил, что оперативные и экстренные службы уже находятся на месте инцидента, а также поблагодарил военных за работу. 

#богомаз #брянская область #сво
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