Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву выписали штрафы на две тысячи рублей за нарушение ПДД

Штрафы на сумму 1,5 тысячи рублей и 500 рублей одному из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву назначены за административные правонарушения от 23 марта. Их выписала дорожно-патрульная служба ГИБДД по Брянской области. Информация об этом появилась на сайте ФССП.
Исполнительное производство было возбуждено 4 июня, им занимается Новосибирский межрайонный отдел судебных приставов. Мирзоев был временно прописан в Новосибирске и работал там таксистом.
23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе», Мирзоева задержали в Брянской области. Сейчас он под арестом.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.