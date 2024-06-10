Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву выписали штрафы на две тысячи рублей за нарушение ПДД

Исполнительное производство было возбуждено 4 июня, им занимается Новосибирский межрайонный отдел судебных приставов. Мирзоев был временно прописан в Новосибирске и работал там таксистом.





23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе», Мирзоева задержали в Брянской области. Сейчас он под арестом.





Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.





Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.