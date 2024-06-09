Новости
Новости 18+
St
В преддверии Дня России: в Москве прошел масштабный флешмоб
18+
Более 2000 активистов, одетых в цвета триколора, выстроились в живую надпись «Россия» на Ходынском поле undefined
Новости

В преддверии Дня России: в Москве прошел масштабный флешмоб

Более 2000 активистов, одетых в цвета триколора, выстроились в живую надпись «Россия» на Ходынском поле

Сегодня Москва отметила День России ярким событием. Более 2000 активистов молодежного сообщества «STOлица», одетых в цвета российского триколора, выстроились в живую надпись «Россия» на Ходынском поле.


«Россия защищает, оберегает, дает все самое необходимое», — рассказали участники акции.


Организаторы мероприятия отмечают, что такие акции способствуют сплочению молодежи и развитию чувства гордости за свою страну.


День России празднуется в нашей стране уже более 30 лет, и этот значимый государственный праздник ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день, в 1990 году, первый Съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете России.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#флэшмоб #москва #день россии
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии