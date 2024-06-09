В преддверии Дня России: в Москве прошел масштабный флешмоб

Сегодня Москва отметила День России ярким событием. Более 2000 активистов молодежного сообщества «STOлица», одетых в цвета российского триколора, выстроились в живую надпись «Россия» на Ходынском поле.





«Россия защищает, оберегает, дает все самое необходимое», — рассказали участники акции.





Организаторы мероприятия отмечают, что такие акции способствуют сплочению молодежи и развитию чувства гордости за свою страну.





День России празднуется в нашей стране уже более 30 лет, и этот значимый государственный праздник ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день, в 1990 году, первый Съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете России.