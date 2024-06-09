В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России

Советник президента заверил, что администрация Байдена продолжит поддерживать Киев «в удержании рубежей и оказании отпора» российской армии.





5 июня президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что поставляемое Украине американское оружие не разрешено использовать для ударов по Москве или Кремлю. Он подчеркнул, что также «не санкционирует удары на 200 миль (321 километр) вглубь России».





30 мая крупнейшие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории, но исключительно неподалеку от Харькова. Так же поступили Германия, Великобритания и Франция, но Лондон и Париж не уточняли пределы зоны, в которой можно использовать их вооружение.