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В Минобороны Украины сообщили, что число женщин в рядах ВСУ превысило 67 тысяч
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Из них 19 тысяч — гражданские сотрудницы undefined
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В Минобороны Украины сообщили, что число женщин в рядах ВСУ превысило 67 тысяч

Из них 19 тысяч — гражданские сотрудницы

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.


Она подчеркнула, что хотя мобилизация в стране не предусматривает призыв женщин, но это «не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается». 


По ее словам, росту числа женщин в рядах ВСУ способствовало начало военной операции на Украине. Они получили право занимать любые должности в армии еще в 2018 году. 


К примеру, они наравне с мужчинами могут управлять артиллерией и дронами, добавила Калмыкова.

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