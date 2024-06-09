В Минобороны Украины сообщили, что число женщин в рядах ВСУ превысило 67 тысяч

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых — гражданские сотрудницы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.





Она подчеркнула, что хотя мобилизация в стране не предусматривает призыв женщин, но это «не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается».





По ее словам, росту числа женщин в рядах ВСУ способствовало начало военной операции на Украине. Они получили право занимать любые должности в армии еще в 2018 году.





К примеру, они наравне с мужчинами могут управлять артиллерией и дронами, добавила Калмыкова.