На главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга напали в Москве

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Он ранен, а его друг, который был с ним, — умер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.





Все произошло в ночь на 8 июня. Между подозреваемым и пострадавшими, которые не были знакомы, случился конфликт.





Во время ссоры нападавший достал нож. Один из пострадавших получил девять ножевых ранений и умер в машине скорой помощи. Второго ударили ножом три раза, он госпитализирован.





По предварительной информации, правоохранители задержали лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина.





Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении.