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На главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга напали в Москве
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По предварительной информации, приятель Щельцина скончался от ножевых ранений undefined
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На главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга напали в Москве

По предварительной информации, приятель Щельцина скончался от ножевых ранений

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Он ранен, а его друг, который был с ним, — умер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков. 


Все произошло в ночь на 8 июня. Между подозреваемым и пострадавшими, которые не были знакомы, случился конфликт. 


Во время ссоры нападавший достал нож. Один из пострадавших получил девять ножевых ранений и умер в машине скорой помощи. Второго ударили ножом три раза, он госпитализирован.


По предварительной информации, правоохранители задержали лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. 


Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении.

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#москва #нападение #преступление
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