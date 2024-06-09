Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Суд в Лобне арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Отмечается, что мужчина будет находится под стражей минимум до 7 августа.
Свою вину он не признал. Адвокат просил отправить его подзащитного под домашний арест.
7 июня заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили у его дома, сообщила организация в своем Telegram-канале. Начато расследование.
37-летнего Еговцева подкараулил в подъезде «поклонник» его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными, сообщил Telegram-канал «112». Перед гибелью общественник смог дать отпор нападавшему, которого доставили в больницу.
По информации канала, нападавший неоднократно угрожал Еговцеву, тот писал заявления в правоохранительные ведомства, но преследовать семейную пару злоумышленник не перестал.