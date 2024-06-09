Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Суд в Лобне арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Отмечается, что мужчина будет находится под стражей минимум до 7 августа.





Свою вину он не признал. Адвокат просил отправить его подзащитного под домашний арест.