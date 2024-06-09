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Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева
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Свою вину мужчина не признал undefined
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Свою вину мужчина не признал

Суд в Лобне арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Отмечается, что мужчина будет находится под стражей минимум до 7 августа. 


Свою вину он не признал. Адвокат просил отправить его подзащитного под домашний арест. 

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7 июня заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева убили у его дома, сообщила организация в своем Telegram-канале. Начато расследование.


37-летнего Еговцева подкараулил в подъезде «поклонник» его супруги Екатерины. Он нанес Еговцеву множественные ножевые ранения, которые оказались смертельными, сообщил Telegram-канал «112». Перед гибелью общественник смог дать отпор нападавшему, которого доставили в больницу. 


По информации канала, нападавший неоднократно угрожал Еговцеву, тот писал заявления в правоохранительные ведомства, но преследовать семейную пару злоумышленник не перестал.

#убийство #зов народа #арест
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