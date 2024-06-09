Германия, обладая нехваткой суверенитета, пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе — и ЕС, и США, и НАТО. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля объяснил новые заявления Берлина о российской угрозе. Он указал, что президент России Владимир Путин заявлял о том, что Германия после Второй мировой войны никогда не была суверенной.
«В рамках этого дефицита власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и «вашингтонскому парткому», и Столтенбергу угодить в НАТО», — подчеркнул Песков.
«Представляете, как они разрываются? Вот они наперегонки на разных уровнях и делают заявления. Такая их нелегкая позиция», — добавил пресс-секретарь президента.
5 июня глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин должен быть готов к состоянию войны к 2029 году. Позднее Шольц обратился к Путину с посланием по Украине. Он призвал Путина не ставить Украину на колени.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после его слов заявил, что Шольц «рамсы попутал», говоря, что президент России Владимир Путин должен признать, что Украина сильнее РФ, и не ставить страну «на колени».
Медведев также пристыдил Шольца за то, что тот «обрек на истребление» Украину, и назвал его «протухшей ливерной колбасой».