Песков заявил, что Германия пытается «наперегонки угодить» ЕС, США и НАТО

Германия, обладая нехваткой суверенитета, пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе — и ЕС, и США, и НАТО. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Так представитель Кремля объяснил новые заявления Берлина о российской угрозе. Он указал, что президент России Владимир Путин заявлял о том, что Германия после Второй мировой войны никогда не была суверенной.





«В рамках этого дефицита власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и «вашингтонскому парткому», и Столтенбергу угодить в НАТО», — подчеркнул Песков.





«Представляете, как они разрываются? Вот они наперегонки на разных уровнях и делают заявления. Такая их нелегкая позиция», — добавил пресс-секретарь президента.