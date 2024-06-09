Глава Минздрава назвал сроки завершения доклинических испытаний российской вакцины от рака

Российская вакцина от рака находится на станции доклинических исследований, их результаты планируется получить к концу 2024 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург пояснял, что вакцину будут вводить уже заболевшим людям, чтобы их иммунная система училась отличать злокачественные клетки.
Препарат создан на основе мРНК-технологий (матричной рибонуклеиновой кислоты) по аналогии с вакцинами от ковида Phizer и Moderna. По словам Гинзбурга, разработку можно будет использовать при любом виде рака.
Разработчики препарата — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Отмечается, что исследования финансируются государством.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Россия «вплотную подошла» к созданию вакцин от рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения.