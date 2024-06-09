Глава Минздрава назвал сроки завершения доклинических испытаний российской вакцины от рака

Российская вакцина от рака находится на станции доклинических исследований, их результаты планируется получить к концу 2024 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.





Глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург пояснял, что вакцину будут вводить уже заболевшим людям, чтобы их иммунная система училась отличать злокачественные клетки.