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В России школам запретили занимать больше 10% учебного времени контрольными работами
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Директоров учреждений образования за нарушение этого правила пообещали наказывать undefined
Новости

В России школам запретили занимать больше 10% учебного времени контрольными работами

Директоров учреждений образования за нарушение этого правила пообещали наказывать

Контрольные работы в школах уже с 1 сентября 2024 года не должны занимать больше 10% учебного времени. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. 


Он пообещал наказывать руководителей учреждений образования за превышение нормы. По словам Музаева, в некоторых школах контрольные занимают 40% времени.


Он добавил, что все контрольные не в рамках Всероссийских проверочных работ (ВПР) должны быть согласованы с Рособрнадзором. По мнению главы ведомства, учеников, родителей и учителей не может не раздражать, когда контрольные занимают 35–40% учебного времени.


Заметка дополняется 

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#рособрнадзор #директор школы #школа
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