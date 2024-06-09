В России школам запретили занимать больше 10% учебного времени контрольными работами

Контрольные работы в школах уже с 1 сентября 2024 года не должны занимать больше 10% учебного времени. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.





Он пообещал наказывать руководителей учреждений образования за превышение нормы. По словам Музаева, в некоторых школах контрольные занимают 40% времени.





Он добавил, что все контрольные не в рамках Всероссийских проверочных работ (ВПР) должны быть согласованы с Рособрнадзором. По мнению главы ведомства, учеников, родителей и учителей не может не раздражать, когда контрольные занимают 35–40% учебного времени.





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