На фестивале «Москва — на волне» в районе метро «Алма-Атинская» показали спектакль теневого театра

Гостей ждали редкие морские деликатесы, а также игры, концерты и шуточные соревнования. Сюда приходили люди с детьми. Для малышей работали бесплатные карусели.





Кроме того, юные гости фестиваля могли получить ценные знания и навыки на мастер-классах. Родители в это время слушали лекции о рыбалке, общались на свежем воздухе и наслаждались рыбными блюдами на мангале.





На фестивале ставили настоящие рекорды. Например, прыгали со скакалкой по 138 раз, делали свыше 60 отжиманий, совершали десятки подходов на пресс. Самые сильные получали призы.





Еще одной фишкой площадки возле метро «Алма-Атинская» стал показ спектакля теневого театра «Сказка из кармана». Артисты устроили потрясающее шоу.





Больше фото и информации о том, как проходил фестиваль «Москва — на волне», можно найти на официальном сайте проекта. Здесь же рассказывается и о других зрелищных и массовых культурных мероприятиях «Московских сезонов».