Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Луганске

Аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Луганске завершены. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, из-под завалов удалось спасти семь человек.





7 июня ВСУ обстреляли Луганск пятью баллистическими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны России. Четыре сбиты средствами ПВО, одна ракета поразила два многоквартирных дома.





Были повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части Луганска. Подъезд одного жилого дома обрушился. Пострадали свыше 60, погибли шестеро местных жителей. Из-под завалов были спасены семь человек.





Также снаряды задели две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.