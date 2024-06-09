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Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Луганске
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Согласно последним данным, шесть человек погибли, более 60 пострадали undefined
Новости

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Луганске

Согласно последним данным, шесть человек погибли, более 60 пострадали

Аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Луганске завершены. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, из-под завалов удалось спасти семь человек. 


7 июня ВСУ обстреляли Луганск пятью баллистическими ракетами ATACMS, сообщило Минобороны России. Четыре сбиты средствами ПВО, одна ракета поразила два многоквартирных дома.


Были повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части Луганска. Подъезд одного жилого дома обрушился. Пострадали свыше 60, погибли шестеро местных жителей. Из-под завалов были спасены семь человек. 


Также снаряды задели две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства.

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