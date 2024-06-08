Появились кадры с россиянином Андреем Козловым, освобожденным из плена ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный израильскими военными из плена террористов ХАМАС в секторе Газа, по-русски поблагодарил премьера страны Биньямина Нетаньяху за усилия по вызволению пленников. Кадры встречи опубликовала канцелярия главы правительства.





Мужчина и трое других спасенных пленников находятся в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива. Козлов по-русски дважды поблагодарил израильского премьера, пожал ему руку, и они обнялись. Нетаньяху встретился и с другими освобожденными. Премьер пообещал вернуть всех, кого похитил ХАМАС.





Операция по освобождению заложников прошла утром 8 июня. Кроме военных, в ней участвовали Служба безопасности (ШАБАК) и спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва разделяет радость родных и близких освобожденных из плена людей.