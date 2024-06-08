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Появились кадры с россиянином Андреем Козловым, освобожденным из плена ХАМАС
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Мужчина по-русски поблагодарил премьера Израиля undefined
Новости

Появились кадры с россиянином Андреем Козловым, освобожденным из плена ХАМАС

Мужчина по-русски поблагодарил премьера Израиля

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный израильскими военными из плена террористов ХАМАС в секторе Газа, по-русски поблагодарил премьера страны Биньямина Нетаньяху за усилия по вызволению пленников. Кадры встречи опубликовала канцелярия главы правительства.


Мужчина и трое других спасенных пленников находятся в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива. Козлов по-русски дважды поблагодарил израильского премьера, пожал ему руку, и они обнялись. Нетаньяху встретился и с другими освобожденными. Премьер пообещал вернуть всех, кого похитил ХАМАС.


Операция по освобождению заложников прошла утром 8 июня. Кроме военных, в ней участвовали Служба безопасности (ШАБАК) и спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва разделяет радость родных и близких освобожденных из плена людей. 

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Все четверо освобожденных — граждане Израиля, но у Козлова есть и российский паспорт. Боевики ХАМАС похитили людей 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля «Нова», который проводился у границы с сектором Газа. На момент освобождения заложников удерживали в двух местах в лагере палестинских беженцев Нусейрат на территории анклава. Всего во время нападения террористы похитили более 250 человек. Около 100 из них освободили в ноябре рамках обмена на палестинских заключенных. Еще более 40 погибли, 120 остаются в плену. 


Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, ему 27 лет. Он переехал в Израиль летом 2022 года, получил израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова». В результате нападения на фестиваль погибли 260 человек. Всего жертвами боевиков стали около 1200 человек. Во время нападения женщины и девочки также массово подвергались сексуальному насилию со стороны террористов ХАМАС.

Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Люди были в заложниках у боевиков восемь месяцев 8 июня 2024
Dailystorm - Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС
#сектор газа #хамас #израиль #заложники
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