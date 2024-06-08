Совершено покушение на бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору

На бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору совершено покушение — неизвестный расстрелял мужчину у его дома в Старом Осколе Белгородской области, сообщает WarGonzo. О покушении пишут и другие Telegram-каналы. За жизнь Мацегоры борются врачи.
Факт нападения подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что покушение произошло 7 июня. В ГУР прямо не взяли ответственность за попытку убить экс-мэра.
Купянск расположен в Харьковской области. Город перешел под контроль российских войск 27 февраля 2022 года, на четвертый день СВО. Мацегора тогда провел переговоры с российскими военными и заявил, что украинских сил в городе нет. Мэр говорил, что была угроза штурма Купянска, если он не пойдет на переговоры.
Украинские власти обвинили Мацегору в государственной измене. В сентябре 2022 года Купянск снова перешел под контроль Киева. Бывший мэр переехал в Старый Оскол, где стал директором спортивного комплекса.