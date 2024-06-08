Совершено покушение на бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору

На бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору совершено покушение — неизвестный расстрелял мужчину у его дома в Старом Осколе Белгородской области, сообщает WarGonzo. О покушении пишут и другие Telegram-каналы. За жизнь Мацегоры борются врачи.





Факт нападения подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что покушение произошло 7 июня. В ГУР прямо не взяли ответственность за попытку убить экс-мэра.