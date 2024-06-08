Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени»

Президент России Владимир Путин должен «наконец признать», что «Украина сильна и не позволит поставить себя на колени, не позволит заставить себя сдаться», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.





Для Киева может быть «только справедливый мир», Берлин «неустанно работает» над его достижением, написал глава немецкого правительства на своей странице в X (бывший Twitter).





В видеообращении, прикрепленном к посту, Шольц также сказал, что мир нуждается в дипломатии, но «политика мира означает и то, что «мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета». По словам канцлера, «работать во имя мира — это не просто поднимать белый флаг».