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Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени»
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Канцлер Германии заявил, что для Киева возможен «только справедливый мир» undefined
Новости

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени»

Канцлер Германии заявил, что для Киева возможен «только справедливый мир»

Президент России Владимир Путин должен «наконец признать», что «Украина сильна и не позволит поставить себя на колени, не позволит заставить себя сдаться», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.


Для Киева может быть «только справедливый мир», Берлин «неустанно работает» над его достижением, написал глава немецкого правительства на своей странице в X (бывший Twitter).


В видеообращении, прикрепленном к посту, Шольц также сказал, что мир нуждается в дипломатии, но «политика мира означает и то, что «мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета». По словам канцлера, «работать во имя мира — это не просто поднимать белый флаг».

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Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом территориальных приобретений РФ. Москва в последнее время также указывает на нелегитимность украинского лидера Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия истекли 20 мая. Выборы на Украине должны были пройти в марте, но не состоялись из-за военного положения.

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