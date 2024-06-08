Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова перед его свадьбой

Президент Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли перед его свадьбой. Глава государства поздравил 17-летнего молодого человека с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его деда, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил сам глава республики.





Путин дал Кадырову-младшему «мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», о важной роли для будущего России «умной, активной и патриотической молодежи» каждого региона, в том числе Чечни, написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, встреча с президентом воодушевила Эли и «зарядила на многие годы вперед».





Эли Кадыров — помощник главы Чечни, президент республиканской федерации бокса. В ноябре 2023 года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).