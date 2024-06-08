Новости
Новости 18+
St
Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова перед его свадьбой
18+
Президент дал молодому человеку «мудрые напутствия во взрослую жизнь», рассказал глава Чечни undefined
Новости

Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова перед его свадьбой

Президент дал молодому человеку «мудрые напутствия во взрослую жизнь», рассказал глава Чечни

Президент Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли перед его свадьбой. Глава государства поздравил 17-летнего молодого человека с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его деда, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил сам глава республики.


Путин дал Кадырову-младшему «мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране», о важной роли для будущего России «умной, активной и патриотической молодежи» каждого региона, в том числе Чечни, написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, встреча с президентом воодушевила Эли и «зарядила на многие годы вперед».


Эли Кадыров — помощник главы Чечни, президент республиканской федерации бокса. В ноябре 2023 года его вместе с братьями Ахматом и Адамом наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни

Молодому человеку 18 лет 21 мая 2024
Dailystorm - Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни
#чечня #рамзан кадыров #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии