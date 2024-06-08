Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена террористической группировки ХАМАС четырех израильтян, в том числе имеющего российское гражданство Андрея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.





Людей похитили 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля «Нова», который проводился у границы с сектором Газа. Заложников удерживали в двух местах в лагере палестинских беженцев Нусейрат на территории анклава. Кроме 27-летнего Козлова, из плена вызволены Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год) и Шломи Зив (40 лет), сказано в сообщении. Освобожденные находятся в хорошем состоянии, их доставили в больницу для дальнейшего обследования.





В операции по вызволению заложников кроме сил ЦАХАЛ участвовали Служба безопасности (ШАБАК) и спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.