Армия Израиля освободила россиянина Андрея Козлова и еще трех человек из плена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила из плена террористической группировки ХАМАС четырех израильтян, в том числе имеющего российское гражданство Андрея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Людей похитили 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля «Нова», который проводился у границы с сектором Газа. Заложников удерживали в двух местах в лагере палестинских беженцев Нусейрат на территории анклава. Кроме 27-летнего Козлова, из плена вызволены Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год) и Шломи Зив (40 лет), сказано в сообщении. Освобожденные находятся в хорошем состоянии, их доставили в больницу для дальнейшего обследования.
В операции по вызволению заложников кроме сил ЦАХАЛ участвовали Служба безопасности (ШАБАК) и спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.
Утром 7 октября 2023 года ХАМАС выпустило по территории Израиля до 5000 ракет, одновременно свыше 3000 боевиков пересекли границу с еврейским государством. В результате нападения погибли около 1200 человек, еще более 250 были взяты в заложники. Около 100 из них освободили в ноябре рамках обмена на палестинских заключенных. Еще более 40 погибли, 120 остаются в плену. Во время нападения женщины и девочки также массово подвергались сексуальному насилию со стороны боевиков ХАМАС.
В ответ на действия ХАМАС Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, в результате боевых действий погибли более 36 тысяч человек. Ведомство в своей статистике не делает различий между боевиками и гражданскими лицами, отмечает агентство Associated Press.