Следствие спустя 32 года раскрыло убийство Игоря Талькова

Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. В преступлении обвиняют концертного директора исполнителя Валерия Шляфмана, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где проходил сборный концерт. Тогда очередность выступлений артистов изменилась, из-за этого между Тальковым и командой певицы Азизы возник конфликт. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили Малахова, после чего тот достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего из гримерки артиста застрелили. Кто именно это сделал, до сих пор было неизвестно.
Следствие установило, что Шляфман при попытке застрелить Малахова из револьвера нанес смертельное ранение Талькову. Сперва в убийстве обвинили Малахова, но после проведенных с ним следственных действий была установлена его непричастность. Шляфман через несколько месяцев после преступления скрылся в Израиле. В 1992 году его заочно обвинили в убийстве по неосторожности, однако в 2021-м (дело возобновили в 2018 году) следователи пришли к выводу, что он совершил преступление умышленно.
По всей России допросили более 150 свидетелей, включая артистов, работников Дворца спорта и милиционеров, присутствовавших на месте убийства, экспертов, проводивших исследования по делу в 1991-1992 годах. Проведены генетические исследования. У одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие важное значение для установления его причастности к убийству, рассказали в СКР.
По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Игорь Тальков — советский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Спасательный круг». Он начал карьеру в 1973 году и выступал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Известность ему принесла песня «Чистые пруды», исполненная на фестивале «Песня года» в 1987 году. Тальков был убит в возрасте 34 лет.