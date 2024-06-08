Следствие спустя 32 года раскрыло убийство Игоря Талькова

Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. В преступлении обвиняют концертного директора исполнителя Валерия Шляфмана, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.





Талькова убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где проходил сборный концерт. Тогда очередность выступлений артистов изменилась, из-за этого между Тальковым и командой певицы Азизы возник конфликт. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили Малахова, после чего тот достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего из гримерки артиста застрелили. Кто именно это сделал, до сих пор было неизвестно.





Следствие установило, что Шляфман при попытке застрелить Малахова из револьвера нанес смертельное ранение Талькову. Сперва в убийстве обвинили Малахова, но после проведенных с ним следственных действий была установлена его непричастность. Шляфман через несколько месяцев после преступления скрылся в Израиле. В 1992 году его заочно обвинили в убийстве по неосторожности, однако в 2021-м (дело возобновили в 2018 году) следователи пришли к выводу, что он совершил преступление умышленно.