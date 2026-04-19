В ростовском цирке тигр выпрыгнул в зрительный зал и прошелся по рядам

Днем 19 апреля в ростовском цирке во время представления тигр выпрыгнул из манежа и побежал в зрительный зал. Об этом сообщает 161.ru.





Животное испугалось — это видно на распространившихся видео. Причиной испуга стала упавшая сетка, отделявшая ряды от хищников. Часть зрителей покинула зал, но многие остались, несмотря на то, что тигр расхаживал по рядам.





На видео видно, как он подходит к женщине, которая заслоняет собой маленького ребенка, затем огибает кресла и идет по другому ряду. По громкоговорителю зрителей просили сохранять спокойствие.





Дрессировщик быстро вышел к хищнику, осторожно вывел его из рядов, успокаивая, и оттеснил на улицу, где тигра загнали в специальный контейнер.





Происшествие случилось в цирке династии Довгалюк на проспекте Нагибина. В самом цирке комментариев пока не дают. Полиция организовала проверку — в ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что пострадавших нет, всех зверей загнали в вольеры. По итогам проверки примут процессуальное решение.