Глава патрульной полиции Украины подал в отставку после скандала с побегом полицейских с места стрельбы
В Нацполиции заявили, что его не уволят, а переведут на другую должность
Глава патрульной полиции Украины подал в отставку после скандала с побегом полицейских с места стрельбы

В Нацполиции заявили, что его не уволят, а переведут на другую должность

Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Об этом он заявил на брифинге.


Жуков пояснил, что как боевой офицер принял решение уйти с занимаемой должности, так как это будет справедливо.


Заявление связано с видео, разошедшимся в Сети: на кадрах двое полицейских сбежали, услышав выстрелы во время теракта в Киеве. Их отстранили от работы и возбудили уголовное дело. 


Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что Жукова не будут увольнять из органов, а, вероятно, переведут на другую должность.


Напомним, 18 апреля в Киеве произошла стрельба, мужчина убил шесть человек. Прибывшие на место сотрудники полиции, услышав стрельбу, побежали, а люди остались в опасности, в том числе ребенок.


Стрелок забаррикадировался в супермаркете. Он был ликвидирован во время штурма.

#украина #отставка #полицейский
