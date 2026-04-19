Глава патрульной полиции Украины подал в отставку после скандала с побегом полицейских с места стрельбы

Глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Об этом он заявил на брифинге.





Жуков пояснил, что как боевой офицер принял решение уйти с занимаемой должности, так как это будет справедливо.





Заявление связано с видео, разошедшимся в Сети: на кадрах двое полицейских сбежали, услышав выстрелы во время теракта в Киеве. Их отстранили от работы и возбудили уголовное дело.





Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что Жукова не будут увольнять из органов, а, вероятно, переведут на другую должность.





Напомним, 18 апреля в Киеве произошла стрельба, мужчина убил шесть человек. Прибывшие на место сотрудники полиции, услышав стрельбу, побежали, а люди остались в опасности, в том числе ребенок.





Стрелок забаррикадировался в супермаркете. Он был ликвидирован во время штурма.