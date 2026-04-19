Эрдоган предложил Путину провести переговоры по Украине в Турции

Анкара может принять стороны как на уровне экспертов, так и на высшем

Турция готова выступить площадкой для переговоров России и Украины — как по техническим вопросам, так и на высшем уровне. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Владимиру Путину, рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.


Дипломат напомнил, что прошлым летом Турция трижды принимала переговоры в Стамбуле, и подтвердил готовность Анкары сделать это снова. Однако, по его словам, для проведения встречи необходимо обоюдное согласие сторон.


Министр также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от других мировых проблем, включая ситуацию в Газе и на Украине. Он призвал сохранять фокус на всех этих вопросах одновременно и подчеркнул, что у Турции есть для этого необходимые возможности.

