Против сбежавших с места стрельбы в Киеве полицейских возбудили уголовное дело
Правоохранители бросили гражданских, включая ребенка, без защиты
Против двух полицейских, сбежавших с места стрельбы в Киеве 18 апреля, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.


На опубликованных украинскими СМИ кадрах видно, как правоохранители, услышав первые выстрелы и крики, побежали, оставив гражданских, в том числе ребенка, без защиты. Глава МВД Игорь Клименко поручил Нацполиции провести служебное расследование, на время которого полицейских отстранили от службы.


Напомним, в тот день мужчина с карабином застрелил нескольких человек в Голосеевском районе, после чего взял заложников в супермаркете. Спецназ ликвидировал преступника, но он успел убить одного из заложников. Всего погибли шесть человек и пострадали более десяти. Генпрокуратура квалифицировала произошедшее как теракт.

#украина #уголовное дело #полицейский
