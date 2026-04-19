В Мытищах супруги-актеры зарезали друг друга во время ссоры

В подмосковных Мытищах супруги-актеры зарезали друг друга в собственной квартире. Трагедия произошла ночью 19 апреля на улице Воровского, сообщили в пресс-службе подмосковного СУ СКР.





Соседи слышали крики из квартиры на 16-м этаже. По информации ТАСС, когда прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь, они обнаружили тела 28-летнего Владислава Бенграфа и его 23-летней жены Евгении с колото-резаными ранами шеи и груди. По предварительным данным, в ходе ссоры супруги нанесли друг другу удары ножами. Причиной конфликта стало желание женщины развестись.





Мужчина был актером в театре «ФЭСТ». Его жена руководила гримерным цехом. В соцсетях они часто делились совместными фотографиями.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Убийство». Следователи изъяли ножи, назначили экспертизы, допрашивают свидетелей. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.