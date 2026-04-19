В Минпросвещения ответили, будут ли вводить в школах пятую четверть
Ведомство отказалось от этой идеи undefined
В Минпросвещения ответили, будут ли вводить в школах пятую четверть

Ведомство отказалось от этой идеи

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не поддерживает идею увеличения продолжительности учебного года и введения так называемой «пятой четверти». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Минпросвещения.


Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил продлить учебный год на две недели — до середины июня, посвятив дополнительные дни творческим и внепредметным занятиям. В Минпросвещения назвали эту инициативу нецелесообразной.


Кравцов подчеркнул, что действующая система каникул выполняет функцию отдыха и оздоровления школьников, а летом в России уже работает разветвленная инфраструктура детского отдыха: лагеря, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В них реализуются программы спортивной, творческой и патриотической направленности.

