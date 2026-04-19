Дети из подмосковного коллектива «Гармоника» массово отравились перед конкурсом в Череповце
Один ребенок находится в реанимации undefined
Дети из подмосковного коллектива «Гармоника» массово отравились перед конкурсом в Череповце

Один ребенок находится в реанимации

По меньшей мере 20 участников коллектива «Гармоника» из подмосковных Химок отравились перед конкурсом в Череповце. Об этом в своем Telegram–канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.


Десять детей попали в больницу. Один ребенок — в реанимации, он в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Четверо взрослых после осмотра врачей остались без госпитализации.


Коллектив приехал в город на конкурс народной музыки «Русские наигрыши». Откуда взялась инфекция — пока не ясно. По словам губернатора, есть две версии: либо дети отравились в местном кафе, которое будет проверено, либо подхватили энтеровирус еще до поездки, то есть в своем регионе. 

#дети #отравление #вологодская область
