Россиянина оштрафовали за фото Чубайса в форме немецкого солдата

Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельной фотографии экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Мужчина дважды разместил изображение — во «ВКонтакте» и в Telegram — за что получил два протокола по статье о пропаганде нацистской символики. На суде омич объяснил, что опубликовал снимок из-за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса, который, по его мнению, сам допускал фашистские лозунги в адрес граждан России.





Свастику на форме он, как утверждается, не разглядел из-за плохого качества картинки и заявил, что умысла на пропаганду нацизма не имел, поскольку считает себя патриотом. Суд назначил штраф в тысячу рублей за каждое из двух нарушений.